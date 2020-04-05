Horasan'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Horasan'da trafik kazası: 2 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Horasan- Ağrı kara yolu Yukarı Tahir Hoca meydana gelen kazada Hikmet Gazi yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan araç şoförü Hikmet Gazi ve araçta bulunan Fatma Çınar olay yerine gelen ambulansla Horasan ilçesinde bulunan devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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