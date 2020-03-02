Horasan'da vatandaşlar, İdlib şehitleri için yürüdü - Son Dakika

Erzurum'un Horasan ilçesinde yüzlerce vatandaş Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 34 asker için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.



Şehit haberlerinden sonra Horasanlı vatandaşlar Merkez camiinde Şehitlerimiz için düzenlenen Hatim duası programına katıldılar.



Horasan'da Yavuz Selim Caddesinde toplanan yüzlerce vatandaş ellerindeki bayraklar ile tekbir ve sloganları atarak Ağrı Caddesinde Hürriyet Meydanına doğru yürüyerek belediye binasının önüne geldiler saygı duruşunda bulunan grup, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Şehitlerimiz için dualar ettiler "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ya Allah Bismillah Allahuekber" "Horasan Burada Mehmetçiğin Yanında" slganları atan grup, Yavuz Selim Caddesinde Yüzlerce aracın katılımı ile Saygı Konvoyu düzenlediler program daha sonra son buldu. - ERZURUM