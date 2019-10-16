Son Dakika Haberleri: Horasan'da yangın tatbikatı
Son Dakika Güncel Horasan'da yangın tatbikatı

Horasan'da yangın tatbikatı

48 dakika önce

Erzurum Horasan ilçe Devlet Hastanesinde düzenlenen yangın tatbikatını gerçek sanan bazı vatandaşlar paniğe kapıldı.

Horasan'da yangın tatbikatı, System.String[]

Erzurum Horasan ilçe Devlet Hastanesinde düzenlenen yangın tatbikatını gerçek sanan bazı vatandaşlar paniğe kapıldı.


Horasan Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitimi ile Uygulamalı Yangın Tatbikatı düzenlendi.


Horasan İtfaiye Müdürlüğü, işbirliğiyle Horasan Devlet Hastanesinde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği hasta polikliniklerinin olduğu bölgede yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası hemen itfaiye ve 112'ye haber verilirken hastalar yangın merdivenleri ile hastane bahçesine çıkarıldı. Dumandan etkilenen yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Başarılı geçen tatbikatta ekipler, 10 dakika içerisinde 5 kişinin hayatı kurtarıldı. Bu sırada hastaneye gelen vatandaşlar ise tatbikatı gerçek sanıp bir anlık korkuya kapıldı.


Tatbikat sonrası ise itfaiye ekipleri tarafından sağlık çalışanlarına hastanenin bahçesinde verilen eğitimde, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale uygulamalı anlatıldı. İtfaiye ekipleri bahçede bir ateş yakarak yanıcı malzemeye göre hangi yangın tüpünün seçilmesi ve nasıl kullanılması gerektiği hakkında sağlıkçıları bilgilendirdi. Sağlık çalışanları daha sonra yanan ateşi söndürme işlemini itfaiye eriyle birlikte uygulamalı gerçekleştirdi. - ERZURUM

İtfaiye, Horasan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler: Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halkbank iddianamesine tepki: Çirkin bir adım attılar Mahkeme, Uber ile ilgili kararını verdi: Durdurulacak Recep Tayyip Erdoğan'dan UEFA'ya asker selamı çıkışı: Yapılanı şık bulmuyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 15:45:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Horasan'da yangın tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]