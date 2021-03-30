Horasan'da yaya geçitlerinde 'Kırmızı çizgi' etkinliği - Son Dakika

Horasan'da yaya geçitlerinde 'Kırmızı çizgi' etkinliği

30.03.2021 14:40
Horasan'da yaya geçitlerinde 'Kırmızı çizgi' etkinliği, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı süresince yürütülecek 'Yayalar kırmızı çizgimiz' etkinliği kapsamında yaya ve okul geçitleri önlerinde sürücülerin yer zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarılması için Horasan'da etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı süresince yürütülecek 'Yayalar kırmızı çizgimiz' etkinliği kapsamında yaya ve okul geçitleri önlerinde sürücülerin yer zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarılması için Horasan'da etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik hayata geçirdiği 'Kırmızı çizgi" etkinliği Horasan'da da yapıldı. Bu etkinlikle sürücülere "Yayalar kırmızı çizgimizdir" denildi.

Etkinlik kapsamında Horasan İlçe Kaymakamı Burak Dertlioğlu, İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Hikmet Kırmızıoğlu, İlçe Emniyyet Müdürü Özcan Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Karakurt, Zabıta Amiri Yavuz Yer Emniyet birimleri ve öğrencilerin de katılımıyla Horasan Kars yolunda bulunan yaya geçidindeki çizgilerden bir tanesini kırmızıya boyandı.

Yaya Önceliği Kampanyası kapsamında yapılan etkinliğe ilgi büyük oldu. İçişleri Bakanlığının 2019 yılını "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan ettiğine dikkat çeken İlçe Kaymakam Dertlioğlu, "2019 yılı içinde trafikte yaya önceliği kampanyası başlatılarak ülkemizde farklı zaman dilimlerinde etkinlikler yapmıştık.

Öğrencilerimizi de işin içine katarak ses getirecek, toplumda duyarlılığı arttırmak adına bu etkinlikleri İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde sürdürüyoruz. Bugün itibariyle yine bakanlığın başlattığı yaya öncelikli trafik yılı kapsamında "Yayalar öncelikle kırmızı çizgimizdir" etkinliği yaptık. İlçemizde, Belediye Başkanımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımızla birlikte 30 Mart'ta kırmızı çizgilerimizi çekiyoruz. Mottosu ile birlikte yaya geçitlerimizdeki çizgilerimizden birini kırmızıya boyuyoruz. Bu etkinliğimiz ile toplumumuzun duyarlılığı ve farkındalığını ön plana çıkarmak istiyoruz" dedi

Programa katılan polis ve jandarma ekipleri ise sürücülere bilgilendirici broşürler dağıttı. - ERZURUM

Horasan'da yaya geçitlerinde 'Kırmızı çizgi' etkinliği
Horasan'da yaya geçitlerinde 'Kırmızı çizgi' etkinliği
Horasan'da yaya geçitlerinde 'Kırmızı çizgi' etkinliği
Horasan'da yaya geçitlerinde 'Kırmızı çizgi' etkinliği
Horasan'da yaya geçitlerinde 'Kırmızı çizgi' etkinliği

İçişleri Bakanlığı, Hüseyin Sağlam, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Horasan'da yaya geçitlerinde 'Kırmızı çizgi' etkinliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Kılıçdaroğlu'ndan emeklileri mest edecek çıkış: İkramiyeleri 1500 lira yapın Kılıçdaroğlu'ndan emeklileri mest edecek çıkış: İkramiyeleri 1500 lira yapın Bakırköy Adalet Sarayı'nda intihar! 7. kattan atlayan adam hayatını kaybetti Bakırköy Adalet Sarayı'nda intihar! 7. kattan atlayan adam hayatını kaybetti Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti
Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı         
14:58
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir         
14:38
Korona vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi Korona vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi         
14:05
Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber         
13:45
İlk ifadesinde İlk ifadesinde "Pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu, videonun tamamı izletilince kokain içtiğini hatırladı         
13:31
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi         
13:15
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il         
12:26
Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duman, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duman, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu         
12:15
Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi         
12:15
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Tarihi Uzunköprü'nün kaybolan ayakları gün yüzüne çıkarılacak Tarihi Uzunköprü'nün kaybolan ayakları gün yüzüne çıkarılacak         
11:11
84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor         
10:57
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 15:27:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Horasan'da yaya geçitlerinde 'Kırmızı çizgi' etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei