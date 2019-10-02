Horasan'da Yaya Güvenliği Nöbeti

Erzurum'un Horasan ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eşzamanlı düzenlenen "Yaya Geçidi Nöbeti Etkinliği" yapıldı.



İçişleri Bakanlığının trafik ve yaya Güvenliği etkinliklerinin devamı niteliğinde olan ve bu defa yaya güvenliğini sağlamak üzere "Devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbette olduğunu göstermek" amacıyla başta okullarda olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Erzurum'un Horasan ilçesinde de etkinlik düzenlendi.



Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ve Erzurum İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Horasan ilçe trafik jandarma ekipleri ve ilçe trafik polisi ekiplerinin katılımı ile Horasan- Kars karayolu ve Horasan Yavuz Selim Caddeleri üzerinde başlatılan etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yiğit, İlçe jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Hikmet Kırmızıoğlu ve ilçede görev yapan sorumlu amirlerin her birinin farklı yaya geçitlerinde bizzat "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliğine katılarak yaya geçitlerinde sürücüleri bilgilendirdi.



İlçede düzenlenen etkinliğe Kamu Kurum Müdürleri, STK'lar, engelliler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM