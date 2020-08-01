Horasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Tepe, Kovid-19'a yenik düştü - Son Dakika

Erzurum Horasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Erol Tepe'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Erzurum Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir, sosyal medya hesabından, Horasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Tepe'nin, Kovid-19 nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

Sağlık çalışanlarının bir ferdinin daha hayatını kaybettiğini belirten Gürsel, başta Tepe'nin ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.

Gürsel, paylaşımında, "Lütfen yükümüze omuz verin, tedbirlere uyalım, virüs bir nefes kadar yakınımızda ve çok kütü şeyler yapıyor." ifadelerini kullandı.