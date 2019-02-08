Son Dakika Haberleri: Horasan İlçe Jandarma Trafik Ekiplerinden Öğrenci Servislerine Sıkı Takip

Horasan İlçe Jandarma Trafik Ekiplerinden Öğrenci Servislerine Sıkı Takip

1 saat önce

Erzurum Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri taşımalı eğitim servis araç ve şoför denetimleri yapıldı.

Horasan İlçe Jandarma Trafik Ekiplerinden Öğrenci Servislerine Sıkı Takip, System.String[]
Erzurum Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri taşımalı eğitim servis araç ve şoför denetimleri yapıldı.

Horasan İlçe merkezine bağlı Delal yolu üzerinde yapılan denetimde Ağrı yolu güzergahından ilçe merkezindeki ortaokul ve liselere Öğrenci taşıyan servis araçları kontrol edildi. Denetimlerde, araçların başta Karayolları Trafik Kanunu olmak üzere karayolları trafik yönetmeliği ve okul servis araçları hizmet yönetmeliği hükümlerine tam olarak uyup uyumadıkları kontrol edildi. Araçlarda bulunması gereken levha, yangın söndürme tüpü, sürücü ehliyeti, araç muayene ruhsat bilgisi de incelendi.

Araçlarında ya da belgelerinde eksiklik olduğu tespit edilen şoförlere gerekli cezai işlemler uygulandı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:03 Kaynak: İHA

Araç, Erzurum, Horasan, 3. Sayfa
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