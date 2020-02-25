Horasan-Karakurt-Kağızman Yolu trafiğe kapatılacak - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Horasan-Karakurt-Kağızman Yolu trafiğe kapatılacak - Son Dakika

Horasan-Karakurt-Kağızman Yolu trafiğe kapatılacak

6 saat önce

Kağızman-Karakurt-Horasan karayolu Karakurt Barajı'nın su tutmasıyla birlikte ulaşıma kapatılacak.

Horasan-Karakurt-Kağızman Yolu trafiğe kapatılacak, System.String[]

Kağızman-Karakurt- Horasan karayolu Karakurt Barajı'nın su tutmasıyla birlikte ulaşıma kapatılacak.


Sarıkamış-Karakurt bölgesinde yapım çalışmaları tamamlanan ve 31.12.2019 tarihinden itibaren su tutmaya başlayan Karakurt Barajı nedeniyle halihazırda ulaşımın sağlandığı mevcut Horasan-Karakurt-Kağızman yolu ve Horasan-Karakurt- Kars yolu su kotunun yükselerek ulaşıma engel teşkil etmesi nedeniyle Karayolları 18. Bölge Müdürlüğünce trafiğe kapatılacak. Ulaşım, alternatif güzergahlardan sağlanacak.


Baraj su kotunun etki edeceği ilk güzergah 080-02 K.K. No.lu yolun Karakurt-Kağızman arasındaki kesimi olup bu güzergah, 26 Şubat 2020 tarihinde saat 09.00'da Karayolları ekiplerince kapatılacağından ulaşım alternatif güzergahlar üzerinden sağlanacağı duyuruldu. - KARS

Karakurt, Kağızman, Horasan, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:52 Kaynak: İHA
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