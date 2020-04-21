Horasan-Karakurt-Kağızman yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Horasan-Karakurt-Kağızman yolu trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Horasan-Karakurt-Kağızman yolu trafiğe kapatıldı

6 saat önce

Horasan-Karakurt-Kağızman yolu trafiğe kapatıldı Horasan-Kağızman-Karakurt karayolu Karakurt Barajı'nın su tutmasıyla birlikte ulaşıma kapatıldı.

Horasan-Karakurt- Kağızman yolu trafiğe kapatıldı

ERZURUM - Horasan-Kağızman-Karakurt karayolu Karakurt Barajı'nın su tutmasıyla birlikte ulaşıma kapatıldı.

Sarıkamış-Karakurt bölgesinde yapım çalışmaları tamamlanan ve 31.12.2019 tarihinden itibaren su tutmaya başlayan Karakurt Barajı nedeniyle halihazırda ulaşımın sağlandığı mevcut Horasan-Karakurt-Kağızman yolu ve Horasan-Karakurt- Kars yolu su kotunun yükselerek ulaşıma engel teşkil etmesi nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğünce trafiğe kapatıldı. Ulaşım, küçük araçlar için Karaurgan üzerinden; büyük kamyon, tır gibi araçlar için ise Horasan-Ağrı-Doğubayazıt-Kars alternatif güzergahlarından sağlanacak.

Horasan-Karakurt-Kağızman yolu trafiğe kapatıldı

Kağızman, Karakurt, Horasan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 09:11 Kaynak: İHA

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