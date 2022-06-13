Kaza sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları Pasinler Devlet Hastanesine sevk ederek burada tedavi altına alındılar. - ERZURUM

Edinilen bilgiye göre, Horasan İstikametinden Pasinler istikametine seyir halindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu kaza yaptı. Kazada araçta bulunan Horasan Yazılıtaş mahallesi nüfusuna kayıtlı Mehmet Öner ve İsmail Öner ağır yaralandı.

Kaynak: İHA

Pasinler, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Horasan Pasinler karayolunda trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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