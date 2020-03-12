Horasis/Richter: Covid-19 nedeniyle yıllık toplantıyı erteledik - Son Dakika
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Horasis/Richter: Covid-19 nedeniyle yıllık toplantıyı erteledik

6 saat önce

İsviçre merkezli düşünce kuruluşu Horasis, Covid-19 salgını nedeniyle, 28-31 Mart'ta yapılması planlanan yıllık Küresel Toplantısı'nı erteledi.

Horasis/Richter: Covid-19 nedeniyle yıllık toplantıyı erteledik, System.String[]

İsviçre merkezli düşünce kuruluşu Horasis, Covid-19 salgını nedeniyle, 28-31 Mart'ta yapılması planlanan yıllık Küresel Toplantısı'nı erteledi.

Konuyla ilgili DHA'ya bir açıklama yapan Horasis Başkanı Dr. Frank-Jürgen Richter, "Son birkaç gündür Corona ile ilgili endişeler ciddi bir şekilde artış gösterdi" diye anımsattı ve ekledi:

" Dünya Sağlık Örgütü'nün risk seviyesini çok yükseğe çıkarması ve hükümetlerin seyahat yasakları uygulaması gibi başlıca nedenler, bizim dünyanın en yüksek katılımcılı forumlarından biri olan Horasis Global Meeting'in ertelenmesini gündeme almamıza neden oldu.

"Portekiz Hükümeti ile uzun görüşmelerimiz sonucunda ne yazık ki Corona virüs tehditinden dolayı bu yıl Horasis Global Meeting'in ertelenmesine karar verdik. Her ne kadar Corona virüs ile ilgili önemli bir panel hazırlamış olsak da, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen çoğunluğu devlet başkanı ve üst düzey şirket yöneticileri olan katılımcılarımızın sağlığını tehlikeye atamazdık."

Aynı zamanda Dünya Ekonomik Forumu'nun da (Davos-WEF) eski Başkanı olan Rİchter, "Horasis'in en önemli misyonu geleceğe ilham vermektir. Yıllar içinde inşa ettiğimiz eşsiz topluluğun bir parçası olmaktan dolayı gurur duymaktayız. Bu zorlu zamanlarda da geleceğe yön vermek için çalışmalara devam edeceğiz ve durum netlik kazanınca, Horasis Global Meeting'i gerçekleştireceğimiz tarihi yakın zamanda açıklayacağız" diye ekledi.

Düşünce kuruluşu Horasis'in Ortadoğu Direktörü Emir Ekşioğlu da, Portekiz'de düzenlenen Küresel Toplantı dışında, her yıl farklı ülkelerde olmak üzere; Horasis Asia Meeting, Horasis China Meeting, Horasis India Meeting ve Horasis Visionary Circle'ı düzenlediklerini vurguladı ve ekledi:

"Horasis Küresel Toplantısı, ülke çeşitliliği açısından en büyük, üst düzey konuşmacı sayısı açısından da ikinci büyük küresel forumdur. Bu yıl da birçok uluslararası önemli ismin yanında 100 civarında üst düzey devlet yöneticisi katılım gösterecekti. Türkiye'den de ilk kez bu yıl bakanlık düzeyinde bir katılım bekleniyordu. Yine aynı şekilde ülkemizden Hatice Cengiz'in de Cemal Kaşıkçı ile ilgili önemli bir paneli gerçekleşecekti. Horasis'in gelecek planlarında Türkiye önemli bir ülke. Ülkemiz için önemli bir platform olduğunu düşünüyorum." (Fotoğraflı)


İsviçre, DHA, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:09 Kaynak: DHA
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