Horata Çayının etrafına yeni yaşam alanları yapılıyor - Son Dakika

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Çilesiz Mahallesinde Horata Çayının etrafına yeni yaşam alanları yapılıyor.



Çilesiz Mahallesi Mıhlıdut caddesinde 30 dönümü kapsayan 6 ayrı park projesi ile yol genişletme ve yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeşilyurt'un en kalabalık ve hareketli bölgelerinden olan Çilesiz Mahallesinde alt ve üst yapı yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'umuza nefes aldıracak projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. İlçemizin en hareketli bölgelerinden olan Çilesiz mahallemizde mevcut yolların bakım ve onarımlarının yanı sıra alternatif yol güzergahları açıp araç ve yaya trafiğini rahatlatmak adına çalışmalarımız sürüyor. Hızla gelişen bir bölge olması nedeniyle buradaki trafik akışının hızlı ve rahat olması ilçemizin ticaret ve sosyal hayatına büyük katkı sağlamaktadır. Yol yenileme çalışmalarımızın dışında vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte rahat ve keyifli zaman geçirmeleri için Mıhlıdut caddemizde toplam 30 dönümlük alanı kapsayan 6 ayrı parkımızın yapım işlerinde artık sona doğru yaklaştık. 2019 yılında ağaçlandırma, sulama ve yeşillendirme çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz park alanlarımızda artık son rötuşlar yapılmaktadır. Yakın zamanda çim serimine başlayarak hazır duruma getireceğiz. Burada ki park alanlarımızın ortasında Horata Çayının geçmesi ise farklı güzelliklerin hakim olmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.



Horata Çayının her iki tarafında yapılan aydınlatma, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla bu alanın dikkat çekici bir görüntüye kavuşup, 7'den 70'e tüm vatandaşların ilgi göstereceği bir sosyal yaşam merkezine dönüşeceğine işaret eden Başkan Çınar, "Burası sosyal donatıları, yeşil alanları, oturma grupları ve spor yapılacak alanlarıyla tüm vatandaşlarımıza hitap edecek özelliklere sahip olacaktır. Halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecek, ilçemizin gelişimine katkı sunacak bir yatırımı daha hizmete sunacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Büyük bir gayret ve çabayla her türlü zenginliği ve güzelliği içerisinde barındıran Yeşilyurt'umuza yeni güzellikler ve değerler kazandırmak adına dur durak bilmeden çalışıyoruz. İlçemizin her noktasında devam eden hizmetlerimizde alın teri ve emekleri bulunan bütün mesai arkadaşlarımıza, çalışmalarımıza destek veren mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimize ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey mutlu İnsanların şehri Yeşilyurt için" diye konuştu. - MALATYA