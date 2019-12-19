HORECA Buluşması'na 50 bin profesyonel katılımcı bekleniyor

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, 15-18 Ocak'ta Antalya'da düzenleyecekleri 31. ANFAŞ Hotel Equipment Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'nın sektörü hareketlendireceğini belirterek, "Katılımcılarımız yurt içinde 81 ilden otel yatırımcıları, otel yöneticileri, satın alma müdürleriyle bir araya gelecek. Bu yıl yurt içi ve yurt dışından toplam 50 bin profesyonel ziyaretçiyi fuarımızda ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.

Bıdı,Türkiye'nin en büyük konaklama, ağırlama, yiyecek ve içecek endüstrisi Hotel, Restaurant, Cafe (HORECA) Buluşması 31. ANFAŞ Hotel Equipment Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı öncesi sektör liderleriyle basın buluşması düzenledi.

HORECA Buluşması'nın 15-18 Ocak'ta Antalya'da gerçekleştirileceğini anımsatan Bıdı, fuarın 27. ANFAŞ Food Product Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenleneceğini söyledi.

Bıdı, toplamda 600'ün üzerinde katılımcı firmanın yer alacağı 31. ANFAŞ Hotel Equipment Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'na ilişkin şu bilgileri verdi:

"Fuarımıza katılacak toplam 600'ün üzerinde katılımcı firma, 3 bin 700'den fazla markasını sergileyecek. Yurt içi katılımcılarımızın yanı sıra bu yıl Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Brezilya, Cezayir, Çin, Endonezya, Hindistan, İran, İsrail, İtalya, Libya, Litvanya, Nepal, Rusya, Tayland, Tunus, Ukrayna olmak üzere toplam 17 ülkeden katılımcıyı, ziyaretçilerimiz ile bir araya getireceğiz.

Yurt içindeki 81 şehirden gelecek ziyaretçiler ile 49 ülkeden 50 binin üzerinde profesyonelin büyük organizasyonu ziyaret etmesini bekliyoruz. ANFAŞ ekibi olarak, Türkiye'nin markası olan fuarlarımızı başarılı bir şekilde açmaya hazırlanıyoruz. Yaklaşık 40 bin metrekarelik kapalı alanımızın tamamında açacağımız 31.Hotel Equipment ve 27.Food Product fuarları, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Bu nedenle bugün Türkiye'nin en büyük HORECA buluşması özelliğini taşıyor. Fuarlarımız sayesinde konaklama, ağırlama, gıda ve içecek sektörünün tüm paydaşları, tek çatı altında buluşarak iş potansiyelini ikiye katlama fırsatı yakalayacak."

49 ülkeden katılım

Bıdı, bu yıl turizm sektöründe yaşanan rekor artışın fuarlara olan ilgiyi artırdığını dile getirerek, Almanya, Amerika, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Danimarka, Fas, Filistin, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İtalya, İspanya, İngiltere, Kanada, Katar, Kazakistan, Kosova, Libya, Lübnan, Lüksemburg, Makedonya, Malezya, Mısır, Nepal, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Tayland, Tunus, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Yunanistan olmak üzere 49 ülkeden binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ve alım heyetinin fuarı ziyaret edeceğini söyledi.

Yurt dışı çalışmalarının yanı sıra, yurt içi ziyaretçi çalışmaları hakkında da bilgi veren Bıdı, şunları söyledi:

"Eş zamanlı organizasyon sayesinde iki fuarın ziyaretçi kitlesini tek çatı altında buluşturuyoruz. Katılımcılarımız ANFAŞ'ın ziyaretçi çalışmaları sonucu, yurt içinde 81 ilden otel yatırımcıları, otel yöneticileri, satın alma müdürleri, spa merkezleri, iç mimarlar, müteahhitler, kamu yetkilileri, şef ve aşçılar, zincir market yetkilileri, kafe ve restoran sahipleri, gıda toptancıları, perakendeciler, öğretmen evleri, polis evleri, askeriye, resmi kurum ve sosyal tesis işletmeleriyle bir araya gelecek. Bu yıl yurt içi ve yurt dışından toplam 50 bin profesyonel ziyaretçiyi fuarımızda ağırlamayı hedefliyoruz."

"Müşteriler hikayesi olan tesisleri tercih ediyor"

Ali Bıdı, durgunluk yaşayan inşaat sektörünün, bu yıl rekor kıran turizm sektöründe yer alan ve 4 milyar dolarlık ticari hacme ulaşan otellerin, yenileme ve değişim yapma isteklerine odaklandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda turist profilinde ve müşteri taleplerinde değişimler yaşanıyor. Turizmin yükselen trendi gastronominin yanı sıra, Türkiye'ye yapılan ziyaretlerin yüzde 50'si tarih ve kültürel değerlerimizi keşfetmek için de yapılıyor. Müşteriler artık hikayesi olan tesisleri tercih ediyor.

Otel yapıları yenileme pazarında beklenti yüksek. Yapı sektöründe pazar gelişme şansı en yüksek bölge ise Akdeniz. Turizmde üst üste rekorların kırıldığı 2018-2019 sezonları sonrası büyük bir yenileme ve revize yatırımlar bekleniyor."

"Türk üreticiler 150 ülkeye ihracat yapıyor"

Lokal fuarların sektörün tüm bileşenlerinin buluşma noktası olduğunu söyleyen Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Melih Şahinöz fuara ilişkin, "Antalya çok değerli ve coğrafya süper. Turist geldiğinde güvenli gıda yiyor olması ve bunun sürdürülebilmesi lazım. Biz de sektör olarak bunu sağlıyoruz. Bu anlamda önemli bir iş yapıyoruz. Dernek olarak bu fuarı tüm çabamızla destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı ise, "Anfaş ve bu fuar bizim için çok değerli ve önemli. Çok eski partnerlerimizden. Bugün sektör olarak dünyaya yüzde 95 Türk yerli üretim ürünler satıyoruz. Türk üreticiler 150 ülkeye ihracat yapıyor. Bu anlamda vazgeçilmez desteğimizi ve iş birliğimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Başkanı Ali Can Aksu, "Dernek olarak 81 ilde 3 bin 280 üyeye sahibiz, 17 ülkede faaliyetlerimiz bulunuyor. Bu fuar bizim için çok önemli. 54 sektörü besliyor." açıklamasını yaptı.

Marmara Bölge Satınalma Yöneticileri Platformu (MARSAP) yönetim kurulu üyesi İsmail Hakkı Kaya da, fuarda kaliteli firmaların bu fuarda bir araya geldiğini ve yoğunluğun üst düzeyde olduğunu kaydetti.

En yüksek katılımlı aşçı buluşması

Toplantıda verilen bilgilere göre, 27. ANFAŞ Food Product kapsamında, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Antalya Gastronomi Eğitimcileri Birliği Derneği ve ANFAŞ iş birliğiyle, turistik tesislerde yerli malı kullanımını teşvik etmek amacıyla başlatılan 'Yaşasın Anadolu' teması Food Show'da adeta sanata dönüşecek.

Endüstriyel mutfak ekipmanlarından gıda ürünlerine kadar tamamen yerli malı ürünler kullanılarak yarışma, şov, workshop ve gösteriler gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en yüksek katılımlı aşçılık buluşması olması hedeflenen organizasyonda 4 binden fazla şef fuarda yerini alacak.

ANFAŞ 27.Food Product Fuarı kapsamında "Otel Baristaları Derneği Latte Art Yarışması kahve etkinliği düzenlenecek. Kahve sektörünün otel kanadı profesyonellerini bir araya getirecek.

ANFAŞ, 31.Hotel Equipment Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları Fuarı çerçevesinde ise Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği tarafından 8.Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları düzenlenecek.