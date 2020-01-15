"HORECA Buluşması"nda, 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleniyor

Hotel, Restaurant, Cafe (HORECA) Buluşması kapsamında, ANFAŞ tarafından düzenlenen 31. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları ile 27. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas fuarları, Antalya'da kapılarını açtı.

ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreni, Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Yaşam Ateşi Ritim Grubu'nun mini konseri ve iki öğrencinin jimnastik gösterisi ile başladı.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuarların Türkiye'nin en büyük gıda ve içecek ihtisas ile konaklama ve ağırlama ekipmanları sektörünü buluşturan bir organizasyon olduğunu söyledi.

Fuarlarda 600 firmanın 3 bin 700 markasıyla 4 gün boyunca ürünlerini sergileyeceğini belirten Bıdı, "50 binin üzerinde yerli ve yabancı profesyonel ziyaretçinin gelmesini öngörüyoruz. Fuarlarda, 70 ülkeden binin üzerinde alım heyeti ile en az 3,5 milyar dolarlık ticaret hacminin oluşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Bıdı, fuarların başarılı geçmesini temenni ettiğini dile getirdi.

"Turizmin başkenti" fuarlar şehri olmak istiyor

Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin de geçen yıl 16 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'nın, ev sahipliği yaptığı fuarlarla turizmde ne kadar iddialı olduğunu gösterdiğini söyledi.

"Antalya, 650 bin yatak kapasitesi ve milyonlarca ziyaretçisi ile turizmde dünya şehri." diyen Sezgin, kentin turizmden daha fazla pay alabilmek için fuarlar şehri olma yolunda da emin adımlarla ilerlediğini kaydetti. Bu konuda herkesin üzerine düşeni yaptığını aktaran Sezgin, "Antalya'da 28 fuar gerçekleştirilmekte, ülkemizde en fazla fuarın düzenlendiği üçüncü kent." ifadesini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı da fuarların Antalya'ya ayrı bir değer kattığını belirtti. Tüm kamu kurum ve kuruluşların fuarlara sahip çıktığını dile getiren Arıcı, fuarların geliştirilmesiyle kentin dünya çapındaki tanınırlığının daha da artacağını bildirdi.

Fuarın "Yaşasın Anadolu" temasıyla organize edildiğini belirten Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Erol, federasyon olarak marka değeri yüksek ürünlerle ülkeye değer katmaya çalıştıklarını kaydetti. Erol, her zaman üreticinin, çiftçinin, devletin yanında olduklarını ifade etti.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar da yerli malının değer kazanması için marka değerinin ön plana çıkması gerektiğini vurguladı. Dünyanın lüks restoranlarındaki ürünlere göre Anadolu lezzetlerinin çok daha zengin olduğuna dikkati çeken Bahar, "Markalarınızla yerli malının katma değerini yükseltebilirsiniz. İşte bu fuar da bu açıdan son derece önemli." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar açılışı yapılan fuarları gezdi. Eş zamanlı düzenlenen iki fuar, 4 gün süreyle açık kalacak.