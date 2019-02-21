HORECA'da Rekor

Fuarı ilk gün 700 aşçı ziyaret etti.

GL Platform tarafından Fuarizmir'de düzenlenen HORECA Fuarı'nda lezzet şöleni yaşandı. Türkiye Aşçılar Fedarasyonu (TAFED) ile İzmir Aşçılar Derneği ev sahipliğindeki yarışmalar için 17 ülkeden 40 şef değerlendirme sırasında zor anlar yaşadı. "Yıldız Şefler Yarışması" nda genç aşçılar son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadı. İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Necmettin Erşahin sektörün en önemli sorununun kalifeye elaman olduğuna dikkat çekti. Erşahin "Meslek liselerimiz var, üniversitelerimiz var ama her mezun kendini yeterince yetişmiş ve bilgili düşündüğü için, direk yönetici olmak istiyor. Biz de bu soruna dikkat çekmek adına Yıldız Şefler Yarışması'nı düzenledik. İstiyoruz ki arkadaşlarımız en baştan yetişerek, mesleğin inceliklerini öğrenerek bu sektöre gelsin. Merak etsinler, mutfağın her alanında bulunsunlar. Umarım başarılı oluruz" dedi. Balık Kategorisi'nde Büşra Nur Zengin, tavuk kategorisinde Mustafa Karsu, Kuzu kategorisinde Efe Doğuş ve tatlı kategorisinde Şadiye Rümeysa Sarıman ile Özge Erdal altın madalyanın sahibi oldu.

TAFED Başkan Vekili Rahmi Yılmaz ise gastronomi turizminde lokomotifinin aşçılar olduğunu söyledi. Gastroturizmi geliştirmesi için aşçılara büyük sorumluluk düştüğüne dikkat çeken Yılmaz "Bir sorunumuz var çözümü de bizim elimizde. Sektörde 'yaptığını yaz, yazdığını yap' mantığı maalesef oturmuş değil, reçete sistemiyle çalışamıyoruz. Belirli yemekler, yani yapılış biçimleri belli olan yemekler, bu mantık devrede olmadığı için farklı yapılıyor. Oysa Avrupa'da standart. Altın kuralımız var. Yazdığımızı yapacağız, yaptığımızı da yazacağız. Bu bize yemeklerin reçetesini sunacaktır. Gelecek kuşaklara lezzetimizi doğru aktarmamızın yolu da buradan geçiyor, gastro turizmde yükselmenin de yolu buradan geçiyor" diye konuştu.