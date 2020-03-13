"Horizon 2100" isimli proje uygulanmaya başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Horizon 2100' isimli proje uygulanmaya başlıyor - Son Dakika

"Horizon 2100" isimli proje uygulanmaya başlıyor

6 saat önce

Trakya Kalkınma Ajansı merkezi bütçenin yanı sıra farklı fon kaynaklarından da yararlanmaya devam ediyor.

Trakya Kalkınma Ajansı merkezi bütçenin yanı sıra farklı fon kaynaklarından da yararlanmaya devam ediyor. Ajansın Interreg-IPA CBC Bulgaristan- Türkiye 2014-2020 Programı çerçevesinde hazırladığı "Horizon 2100" isimli proje uygulanmaya başlıyor.


Trakya Kalkınma Ajansının Burgaz Bölgesel Turist Birliği ile yürüttüğü proje ile Edirne ve Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde sürdürülebilir turizm çalışmalarına katkı sunulması bekleniyor. 15 ay sürecek olan proje kapsamında her iki ilin turizm değerlerinin belirlenerek sürdürülebilir ve sorumlu turizm temelinde farkındalığın oluşturulması ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.


Avrupa Birliği tarafından yaklaşık 600 bin TL'lik bir bütçeyle desteklenmeye hak kazanan proje hakkında açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin şunları söyledi:


"Ajans olarak bölgemizin turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde olmak üzere farklı çalışmalar yürütüyoruz. Horizon 2100 isimli proje ile de sürdürülebilir turizm çalışmalarımızı desteklemeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında belirli kıstaslar doğrultusunda seçilecek bir grup öğrenci Edirne ve Burgaz'daki turistik noktaları yerinde görme fırsatı bulacak ve kendilerini turizm elçileri ilan edeceğiz. Bulgaristan'daki ortağımız ile hayata geçireceğimiz bu projede Edirne ve Burgaz illerindeki gönüllü turizm elçileriyle turistik değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması konusunda farkındalık oluşturmuş olacağız. İki ülkenin gençlerinin içinde yer alacağı bu proje ile komşuların birbirini tanımasını ve anlamasını da sağlamış olacağız. Proje süresince Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TURSAB Trakya Bölge Temsil Kurulu ile iş birliği yapacağız." - EDİRNE

Trakya Bölgesi, Bulgaristan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:22 Kaynak: İHA
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