Son Dakika Haberleri: "Horizon" adlı kruvaziyer, Marmaris Limanı'na demirledi
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"Horizon" adlı kruvaziyer, Marmaris Limanı'na demirledi

57 dakika önce

Malta bayraklı "Horizon" isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Malta bayraklı "Horizon" isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İspanyol bin 601 turist ve 605 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi.

Turistlerden bazıları ilçedeki tarihi yerleri ziyaret ederken, bazıları deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, yaptığı açıklamada, kruvaziyerin planlandığı gibi ilçeye haftada bir sefer gerçekleştirdiğini söyledi.

"Horizon"un gece demir alarak Girit'e gideceği öğrenildi.

Marmaris, Muğla, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:47 Kaynak: AA
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