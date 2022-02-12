Horizon Zero Dawn'ın rekor satış rakamları açıklandı

PlayStation Studios başkanı Hermen Hulst'un Twitter'dan yaptığı paylaşımda Horizon Zero Dawn'ın satış rakamını ve toplam oynanan saat istatistiklerini paylaştı.

Hulst, Twitter'dan yaptığı açıklamda, "Vay canına, Horizon Zero Dawn resmi olarak dünya çapında PS4 ve PC'de 20 MİLYON'un üzerinde kopya sattı! Ne kadar inanılmaz bir başarı @Guerrilla ve bize büyük destek veren hayranlarımıza çok teşekkür ederiz!" ifadelerine yer verdi ve ardından "Şimdiden bir hafta sonraki Horizon Forbidden West ziyaretine hazırlanalım" dedi.

Horizon Zero Dawn'ın PC ve PS4'te 20 milyondan fazla satış yaptığı açıklanırken toplam oynama süresinin de 1 milyarı geçtiğini duyurdu.

Horizon Forbidden West ise 18 Şubat'ta PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkış yapmaya hazırlanıyor.