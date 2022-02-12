Horizon Zero Dawn'ın rekor satış rakamları açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Horizon Zero Dawn'ın rekor satış rakamları açıklandı

12.02.2022 09:54
Horizon Zero Dawn'ın rekor satış rakamları açıklandı

7 Ağustos 2020'de piyasaya sürülen açık dünya aksiyon macera oyunu Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West'in çıkışına bir hafta kala rekor satış rakamını açıkladı.

PlayStation Studios başkanı Hermen Hulst'un Twitter'dan yaptığı paylaşımda Horizon Zero Dawn'ın satış rakamını ve toplam oynanan saat istatistiklerini paylaştı.

Hulst, Twitter'dan yaptığı açıklamda, "Vay canına, Horizon Zero Dawn resmi olarak dünya çapında PS4 ve PC'de 20 MİLYON'un üzerinde kopya sattı! Ne kadar inanılmaz bir başarı @Guerrilla ve bize büyük destek veren hayranlarımıza çok teşekkür ederiz!" ifadelerine yer verdi ve ardından "Şimdiden bir hafta sonraki Horizon Forbidden West ziyaretine hazırlanalım" dedi.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Horizon Zero Dawn'ın PC ve PS4'te 20 milyondan fazla satış yaptığı açıklanırken toplam oynama süresinin de 1 milyarı geçtiğini duyurdu.

Horizon Forbidden West ise 18 Şubat'ta PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Horizon Zero Dawn'ın rekor satış rakamları açıklandı
YORUMLAR
500
Sony, PS5 DualSense Edge kablosuz kontrol cihazını duyurdu Sony, PS5 DualSense Edge kablosuz kontrol cihazını duyurdu Mount and Blade 2: Bannerlord'un konsol çıkış tarihi açıklandı Mount and Blade 2: Bannerlord'un konsol çıkış tarihi açıklandı

PlayStation 5, PlayStation 4, PC oyunları, Playstation, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Horizon Zero Dawn'ın rekor satış rakamları açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:23 Ben Affleck ile evlenen Jennifer Lopez'in 3 gelinliği ortaya çıktı
09:58 Meteoroloji uzmanları, İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışın saat 15.00'e kadar devam edeceğini duyurdu
09:54 Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisinde arkadaşlarıyla beraber Demet Özdemir'in maskesini takarak poz verdi
09:40 Kanarya, Kadıköy'de tur peşinde! İşte Fenerbahçe-Austria Wien maçının muhtemel 11'leri...
09:34 Nihat Doğan'ın İranlı eşinden ilk paylaşım: Sen benim bütünümsün
09:33 Motorine bir zam daha! Bu gece pompaya yansıyacak
09:31 Sağanak yağış sonrası Esenyurt'ta yollar göle döndü! Araçlar mahsur kalırken evleri de su bastı
09:24 Cem Bölükbaşı, Formula 2 takımı Charouz ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
09:08 Küresel ısınma Türkiye'nin en yüksek zirvesini de vurdu! Ağrı Dağı'nda buzullar eriyor
08:59 İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen, Twitter'da infial oluşturdu: Tutuklansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 10:32:18. #1.12#
SON DAKİKA: Horizon Zero Dawn'ın rekor satış rakamları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement