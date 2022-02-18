Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri 2022! Kaç GB?
Son Güncelleme: 18.02.2022 09:25
PlayStation Exclusive oyunu olarak çıkış yapan Horizon Zero Dawn, Sony'nin PlayStation oyunlarını PC'ye çıkarmasının ardından Horizon Zero Dawn'da PC'ye çıkış yapmıştı. Peki, sevilen açık dünya macera aksiyon oyunu Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri neler? Horizon Zer Dawn Pc kaç GB? Detaylar haberimizde…
Oyuncular tarafından oldukça beğenilen açık dünya macera oyunu Horizon Zero Dawn'ın ana karakteri Aloy ile makinelerin yönettiği geleceğin dünyasının gizemlerini keşfetmek için efsanevi görevleri deneyimleyin. Peki, Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri neler? Horizon Zero Dawn kaç GB? İşte detaylar…
Horizon Zero Dawn'ın tüm görevleri dahil oyunu yüzde 100 bitirmek için yaklaşık olarak 70-80 saat sürmektedir. Ancak Oyunun sadece ana görevlerinden ilerlerseniz 30 saatte bitmektedir.
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Horizon Zero Dawn Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bits
- İşlemci: Intel Core i5-2500K@3.3GHz or AMD FX 6300@3.5GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Horizon Zero Dawn Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bits
- İşlemci: Intel Core i7-4770K@3.5GHz or Ryzen 5 1500X@3.5GHz
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Horizon Zero Dawn kaç GB?
Horizon Zero Dawn'ı oynayabilmek için minimum 100 GB kullanılabilir alan gerekmektedir.