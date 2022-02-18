Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri 2022! Kaç GB? - Son Dakika

Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri 2022! Kaç GB?

Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri 2022! Kaç GB?
Son Güncelleme: 18.02.2022 09:25

PlayStation Exclusive oyunu olarak çıkış yapan Horizon Zero Dawn, Sony'nin PlayStation oyunlarını PC'ye çıkarmasının ardından Horizon Zero Dawn'da PC'ye çıkış yapmıştı. Peki, sevilen açık dünya macera aksiyon oyunu Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri neler? Horizon Zer Dawn Pc kaç GB? Detaylar haberimizde…

Oyuncular tarafından oldukça beğenilen açık dünya macera oyunu Horizon Zero Dawn'ın ana karakteri Aloy ile makinelerin yönettiği geleceğin dünyasının gizemlerini keşfetmek için efsanevi görevleri deneyimleyin. Peki, Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri neler? Horizon Zero Dawn kaç GB? İşte detaylar…

Horizon Zero Dawn'ın tüm görevleri dahil oyunu yüzde 100 bitirmek için yaklaşık olarak 70-80 saat sürmektedir. Ancak Oyunun sadece ana görevlerinden ilerlerseniz 30 saatte bitmektedir.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Horizon Zero Dawn Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bits
  • İşlemci: Intel Core i5-2500K@3.3GHz or AMD FX 6300@3.5GHz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4GB)
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Horizon Zero Dawn Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bits
  • İşlemci: Intel Core i7-4770K@3.5GHz or Ryzen 5 1500X@3.5GHz
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8GB)
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Horizon Zero Dawn kaç GB?

Horizon Zero Dawn'ı oynayabilmek için minimum 100 GB kullanılabilir alan gerekmektedir.

Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri 2022! Kaç GB?

Playstation, Steam, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri 2022! Kaç GB? - Son Dakika


Son Dakika
09:55 Kanal D'nin yazlık dizisi Dönence final yapıyor
09:23 Suudi Arabistan'da 7 gollü çılgın maç! Ronaldo kendisine ''Yaşlandın'' diyenlere sahada cevap verdi
09:01 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 ildeki operasyonlarda 49 zehir taciri yakalandı
08:57 Elon Musk'ın iş ilanına talip olan Demet Akalın'ı takipçisi fena tiye aldı: Türkçe bilen birini arıyorlar
08:54 Temmuz sıcağı geri dönüyor! 3 bölge için "Bu saatte dışarı çıkmayın" uyarısı yapıldı
08:38 Arda Turan'ın Eyüpspor'u durdurulamıyor! Ligi domine ettiler
08:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni Mehmet Mutlu vefat etti
08:11 Başarılı Oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıllık aşkı Nutiye Akar ile dünyaevine girdi
08:02 Fenerbahçe, Luan Peres ve Lincoln Henrique'yi TFF'ye bildirmedi! Hiçbir maçta forma giyemeyecekler
07:47 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkçe ortalaması 70 olmayanlar sınıf geçemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2023 10:23:20. #1.11#
SON DAKİKA: Horizon Zero Dawn sistem gereksinimleri 2022! Kaç GB? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement