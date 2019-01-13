Horlamaya Son Vermek İçin Yedi Yöntem

Hemen hemen herkes horlar.

Hemen hemen herkes horlar. Bazılarımız için ters bir boyun duruşu veya burun tıkanıklığı horlamaya neden olurken bazılarımız için ise özel bir nedene gerek yoktur. Peki ama neden horluyoruz?



Uyurken aldığımız hava nefes borusundan geçerken zorlanabilir. Biz nefes aldıkça hava burun içi dokularını titreştirir ve horlama sesi çıkarır. Sürekli horlayan kişilerin bu sorunu göz ardı etmemesi önemlidir. Çünkü horlama uyku apnesi gibi bir uyku bozukluğu probleminden kaynaklanıyor olabilir. Uyku sırasında kişi nefes alırken duraksıyorsa uyku apnesi sorunu var demektir. Bu duraksamalar bir kaç saniyeden bir iki dakikaya kadar uzayabilir. Saatte 30 kere veya daha fazla yaşanabilen duraksamalar gece boyu toplamda yüzlerce kez nefesin kesilmesine neden olur. Her kesilmede beden nefes almak için gösterdiği çabayı arttırır çünkü hayati organların oksijen ihtiyacı artmaktadır. Tüm bu mücadele kronik yorgunluğa neden olur ve hayat kalitemizi derinden etkiler. Horlama sağlığa olduğu kadar ailevi ilişkilere de sekte vurur. Horlayan kişi eşinin uyku düzenini bozabilir. Bu da evliliği olumsuz yönde etkileyebilir. Halbuki horlama eşin desteğine en çok ihtiyaç duyulan sağlık problemlerinden biridir. Eşler birbirini uyurken dinleyerek uyku apnesi olup olmadığını tespit edebilirler.



Horlamanın uyku apnesi gibi ciddi bir rahatsızlıktan kaynaklandığını tespit etmek çok önemlidir. Basit bir horlama problemi yorgunluğa neden olur. Ama uyku apnesi tansiyon, diyabet, felç ve kalp krizi riskini arttıran bir rahatsızlıktır. Hatta kişide aşırı yorgunluk yaptığı için anlık uyumalara ve trafik kazalarına sebep olduğu bilinmektedir. İsterseniz horlamadan rahatça uyumanızı sağlayacak sağlık tavsiyelerine hep birlikte göz atalım.



1. Uyku pozisyonunuzu değiştirin



2. Kilo verin



3. Alkol ve sigaradan uzak durun



4. Şarkı söyleyin



5. Uyumak için çok yorulmayı beklemeyin



6. Ağır akşam yemeklerinden kaçının



7. Burnunuzu temizleyin

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