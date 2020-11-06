Horma Kanyonu'na ziyaretçi ilgisi - Son Dakika

Horma Kanyonu'na ziyaretçi ilgisi

06.11.2020 11:09
Horma Kanyonu'na ziyaretçi ilgisi, System.String[]

Vidalarla kayalara çivilenen ahşap platform ile bir ucundan diğer ucuna geçilebilen Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu, son bir ayda çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

Vidalarla kayalara çivilenen ahşap platform ile bir ucundan diğer ucuna geçilebilen Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu, son bir ayda çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

Bölgenin önemli çaylarından Zarı Çayı'nın yüzyıllara uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu, kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğerine kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi.

Doğal güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak amacıyla son dönemde yapılan yatırımlarla kanyona gelen ziyaretçi sayısı da artmaya devam ediyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilçenin doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını söyledi.

Pınarbaşı'nın Türkiye'nin dünyaya armağanı denilebilecek bir güzelliğe sahip olduğunu ifade eden Yaşar, şöyle devam etti:

"Pınarbaşı, mağaraları, şelalesi ve kanyonları ile kendini Batı Karadeniz'de öne çıkaran bir ilçe. Bu doğal güzelliklerin lokomotifi konumunda olan da Horma Kanyonu. Horma Kanyonu'nun 3 kilometrelik yürüyüş yolu Milli Parklar tarafından tamamlandı. Bu sene de kanyonun işletmeciliği Belediyemize devredildi. Horma endemik bitki çeşitliliği fazla olan, muhteşem güzellikleri ile gezenleri hayran bırakan muhteşem bir kanyon."

"Geçtiğimiz yılki ziyaretçi sayısına bu sene neredeyse bir ayda ulaştık"

Salgın döneminde insanların bölgeye olan ilgisinin arttığını belirten Yaşar, "Bu süreçte insanlar doğayla iç içe zaman geçirmek için bu tür yerlere ilgi göstermeye başladı. Burası ziyaret açısından herkese açık, herkesin gelip görebileceği bir yer." diye konuştu.

İlgiden memnun olduklarını vurgulayan Yaşar, şöyle devam etti:

"Kanyona son bir ayda 40 bin biletli giriş sağlandı. Kanyon girişinde 65 yaş üstü ve 18 yaş altındakilerden bilet alınmıyor. 65 yaş üstü ve 18 yaş altındaki ziyaretçileri de hesapladığımızda bu rakam yaklaşık 80 bin kişi oluyor. Yani son bir ayda burayı 80 bin kişi ziyaret etti. Geçtiğimiz yılki ziyaretçi sayısına bu sene neredeyse bir ayda ulaştık. Önümüzdeki sezonda ziyaretçi sayının 300 binleri çok rahat bulacağını düşünüyoruz."

İstanbul'dan kanyonu gezmeye gelen Halim Şahin ise " Karabük'e geldik. Oradan da Kastamonu'ya geçtik. Kanyonları ve şelaleleri ile ünlü Pınarbaşı ilçesini gezmeye geldik. Daha kanyonun girişindeyiz ama şimdiden buranın güzelliği bizi büyülüyor. Kayaların arasından su geçen muhteşem bir yer. Ailecek gelinip görülebilecek bir yer burası." ifadesini kullandı.

Diş hekimi Elif Tiftik de "Yıllardır buranın güzelliklerini çok duydum ama Kastamonu'da yaşamama rağmen gelmek kısmet olmamıştı. Bugün kısmetmiş, iyi ki de gelmişiz. Gelmeden önce bu kadar güzel bir yürüyüş yolu olduğunu bilmiyorduk. Gayet güzel, emek verilmiş bir yer." dedi.

Halil İbrahim Şenol, Batı Karadeniz, Kastamonu, Pınarbaşı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Horma Kanyonu'na ziyaretçi ilgisi - Son Dakika


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