Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika

Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca kurtarıldı

6 saat önce

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca kurtarıldı, System.String[]

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kanyonun girişinde bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki doğal su havuzuna düşen karacayı gören vatandaşlar, durumu Pınarbaşı Belediyesine bildirdi.

Belediye ekipleri, bölgeye giderek alanda inceleme yaptı. Suya giren belediye görevlisi İlker Pınar, karacayı kurtardı.

İlker Pınar, AA muhabirine, etrafı kayalarla çevrili doğal havuzun kenarında küçük bir mağara olduğunu, karacanın kendilerini görünce korkup buraya girdiğini söyledi.

Hayvanın kurtarıldıktan sonra kayalara tırmanarak uzaklaştığını anlatan Pınar, "Karacayı çıkarmanın mutluluğunu yaşadık. Çıkaramasak, belki de orada ölecekti." ifadesini kullandı.

Kastamonu, Pınarbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Meriç Albay: (Kırmızı yosun) Marmara'nın su kalitesinin iyi olmadığını gösteriyor
Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı Çin'in akıllı şehirlerinin vatandaşlarına maliyeti ne?

Son Dakika Haberleri
23:07 Bakan selçuk'tan duygusal paylaşım - Son Dakika
23:07 Ankara bakan fatih dönmez, 'enerji tüketici zirvesi'nde konuştu-2 - Son Dakika
23:05 Azerbaycan'da İHA'ya ödül - Son Dakika
23:04 Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı - Son Dakika
23:02 İstanbul'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
21:33 Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
21:10 Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 23:14:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]