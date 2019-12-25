Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika
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Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca kurtarıldı

6 saat önce

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kanyonun girişinde bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki doğal su havuzuna düşen karacayı gören vatandaşlar, durumu Pınarbaşı Belediyesine bildirdi.

Belediye ekipleri, bölgeye giderek alanda inceleme yaptı. Suya giren belediye görevlisi İlker Pınar, karacayı kurtardı.

İlker Pınar, AA muhabirine, etrafı kayalarla çevrili doğal havuzun kenarında küçük bir mağara olduğunu, karacanın kendilerini görünce korkup buraya girdiğini söyledi.

Hayvanın kurtarıldıktan sonra kayalara tırmanarak uzaklaştığını anlatan Pınar, "Karacayı çıkarmanın mutluluğunu yaşadık. Çıkaramasak, belki de orada ölecekti." ifadesini kullandı.

Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca kurtarıldı

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:46 Kaynak: AA
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