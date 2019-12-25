Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika

Hayvanın kurtarıldıktan sonra kayalara tırmanarak uzaklaştığını anlatan Pınar, "Karacayı çıkarmanın mutluluğunu yaşadık. Çıkaramasak, belki de orada ölecekti." ifadesini kullandı.

İlker Pınar, AA muhabirine, etrafı kayalarla çevrili doğal havuzun kenarında küçük bir mağara olduğunu, karacanın kendilerini görünce korkup buraya girdiğini söyledi.

Belediye ekipleri, bölgeye giderek alanda inceleme yaptı. Suya giren belediye görevlisi İlker Pınar, karacayı kurtardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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