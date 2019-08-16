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Horma Kanyonu'nu 15 bin kişi ziyaret etti

1 saat önce

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'nu bayram tatilinde 15 bin kişi ziyaret etti.

Horma Kanyonu'nu 15 bin kişi ziyaret etti, System.String[]
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'nu bayram tatilinde 15 bin kişi ziyaret etti.
Pınarbaşı ilçesinde, 3,5 kilometre uzunluğundaki, Türkiye'nin en önemli kanyonlarından biri olarak gösterilen Horma Kanyonu, Kurban Bayramı'nda 15 bin kişiyi ağırladı.
Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pınarbaşı'nın kanyon zengini bir ilçe olduğunu, doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını belirten Yaşar, "Pınarbaşı özellikle doğa turizmi açısından ön plana çıkan bir coğrafyaya sahip. Kanyonları, şelaleleri, mağaraları ile adından söz ettiren ve bundan sonra da daha çok söz ettirecek olan bir ilçeyiz." dedi.
Bu yıl "3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali"ni gerçekleştirdikleri anlatan Yaşar, "Festival kapsamında Horma ve Valla Kanyonlarından geçişler, mağara ve şelale yürüyüşü yapıldı. 4 gün süren festival bölgenin doğal güzelliklerinin tanıtımı açısından oldukça verimli geçti. Sonuçlarını kısmen de olsa bu bayram gördük. İlerleyen süreçte ilçemize olan ziyaretlerin artarak devam edeceğine inanıyorum. Herkesi bu doğa harikası ilçeye bekliyoruz." diye konuştu.
Bayramda Horma Kanyonu'na ilginin yoğun olduğunu kaydeden Yaşar, "Horma Kanyonu özellikle yürüyüş yolları sayesinde içerisinde yürüyüş yapılabilen bir kanyon. Bunun dışında Kanyon sporcularını da ağırlayan bir yer. Kurban Bayramı'nda Horma Kanyonu'nu 15 bin kişi ziyaret etti. Bu çok iyi bir rakam. Önümüzde süreçte artışın devam edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.
Ziyaretçilerden Evren Sert ise kanyonu çok beğendiğini belirterek, "Kanyonun üzerinde yürüyüş yolu yapılmış. Gerçekten muhteşem bir görüntü. Çok beğendim. Bu doğa harikası yeri herkesin görmesi gerekiyor." dedi.
Kastamonu, Pınarbaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:15 Kaynak: AA
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