Horma Kanyonu'nun "Küçük Asyalı"sı korunacak - Son Dakika

Horma Kanyonu'nun "Küçük Asyalı"sı korunacak

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'nda tesadüfen keşfedilen "Küçük Asyalı Kanyon Eğreltisi" adlı endemik bitki türü koruma altına alınacak.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'nda tesadüfen keşfedilen "Küçük Asyalı Kanyon Eğreltisi" adlı endemik bitki türü koruma altına alınacak.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünde görevli orman mühendisi Hasan Yaşayacak tarafından Küre Dağları Milli Parkı içindeki Horma Kanyonu'na yapılan ahşap yürüyüş yolunun kontrolleri sırasında bulunan bitki türünün, dünyada ilk kez keşfedilen bir tür olduğu tespit edildi.

Yeni keşfedilen bu türe bulunduğu coğrafi konum itibarıyla "Asia Minor" (Küçük Asya) adına ithafen, "Polystichum asiae-minoris" adı verildi.

Zarı Çayı'nın binlerce yıllık yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu'nun içindeki kayalarda ortaya çıkan bitki türünden 100 kök tespit edildi.

DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir tür keşfedildiği için mutlu olduklarını söyledi.

Bölgede daha önce tür çalışması yapıldığını belirten Başyiğit, "Genel Müdürlüğümüzün Türkiye genelinde başlattığı biyoçeşitlilik envanter ve izleme projelerini bölgemizdeki illerde de gerçekleştirmiştik. Tespit edilen bitki ve hayvan türleri Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı'na işlenmişti." dedi.

Arazide zaman zaman çalışmaların devam ettiğini anlatan Başyiğit, "Orman mühendisi arkadaşımız Horma Kanyonu'na yapılan yatırımların denetimleri sırasında, dünyada sadece burada bulunan Küçük Asyalı Kanyon Eğreltisi bitkisini tespit etti. Bu, bizim için çok büyük bir kazanım oldu. Dünyada bir benzeri olmayan bir bitki türünün Kastamonu'nun Pınarbaşı'ndaki Horma Kanyonu'nda tespit edilip literatüre girmesi çok önemli." diye konuştu.

Batı Karadeniz'in biyoçeşitlilik açısından çok zengin olduğunu vurgulayan Başyiğit, şunları kaydetti:

"Bölgede yeni bitki türlerinin tespiti konusunda çalışma yapacağız. Küçük Asyalı Kanyon Eğreltisi bitkisi, kritik korunması gereken önemli bir bitki. Bununla ilgili gerek uyarı gerek tanıtım gerekse korunmasına yönelik çalışmalar başlattık. Bununla da kalmayıp Genel Müdürlüğümüzle görüşmek suretiyle bitkinin daha etkin korunması ve geliştirilmesine dönük çalışma başlatmak istiyoruz. Tür koruma eylem planı hazırlamayı düşünüyoruz. Bu çalışmalarla Küçük Asyalı Kanyon Eğreltisi bitkisini daha iyi koruyacağız ve geliştireceğiz diye düşünüyorum."

"Bitki kanyon yürüyüş yolunun yapılması sayesinde bulundu"

Bitkiyi bulan Yaşayacak da yeni bir tür keşfettikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Horma Kanyonu'nda gördüğü bitkinin farklı olduğunun dikkatlerini çektiğine işaret eden Yaşayacak, "Yapılan inceleme sonucu farklı bir tür olduğu ortaya çıktı. Bu bitki burada hep vardı ama kanyon yürüyüş yolunun yapılması sayesinde bulundu. Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Ormancılık Programı Öğretim Görevlisi Dr. Bilge Tunçkol ile zaten Küre Dağları Milli Parkı'nın flora çalışmasını yapıyorduk. Bitkiyi bulduktan sonra onunla çalışmalarımızı sürdürdük. Akademik yayını da yapıldıktan sonra dünyada sadece Kastamonu Pınarbaşı Horma Kanyonu'nda yer aldığı tescillenmiş oldu." diye konuştu.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Horma Kanyonu'nun 'Küçük Asyalı'sı korunacak - Son Dakika

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