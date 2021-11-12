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Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi sonbahar renklerine büründü - Son Dakika

Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi sonbahar renklerine büründü

12.11.2021 11:51
Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi sonbahar renklerine büründü

Kanyonları ile ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor.

Kanyonları ile ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor.

Bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi, her yıl daha çok sayıda turistin rotasında yer alıyor.

Zengin doğal güzellikleri ile dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan bölge, ilkbahar ve yaz aylarında yeşil tonları ve serinliği, sonbahar aylarında da kahverengi, sarı, kırmızı ve turuncunun farklı tonlarıyla bezeniyor, kışın ise beyaza bürünerek ayrı bir güzellik sunuyor.

Zarı Çayı'nın yüzyıllar öncesine uzanan yolculuğu sırasında oluşan kanyon son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi. Dev kayalıklar arasından ahşap platformu kullanan ziyaretçiler sonbahar renklerine bürünen kanyonun tüm güzelliklerini görebiliyor.

Yaklaşık 3,5 kilometrelik kanyonu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metreden dökülmesiyle oluşan doğal havuz da ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor. Şelalenin etrafındaki ağaçlar sonbahar renklerinin tüm tonlarını taşıyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, bölgenin çok özel güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Kanyonun tanınırlığının arttığını dile getiren Yaşar, "Horma, içerisindeki 3 kilometrelik yürüyüş yolu ile Kastamonu'nun ötesinde Türkiye'nin tanıdığı, Türkiye'de başka yerde örneği olmayan muhteşem bir kanyon." dedi.

Bölgenin her mevsim ayrı güzelliği bulunduğunu vurgulayan Yaşar şunları kaydetti:

"Doğal akvaryum niteliğindeki kanyon, içine girdiğimizde çok çeşitli bitki örtüsüyle muhteşem bir görüntüye sahip. Her bir adımında yeni muhteşemlikler çıkıyor. Kanyonun en büyük özelliği her mevsimde kendine has, kendine özgü güzellikleriyle insana görsel ziyafet çekiyor olması. Kışın beyaz örtüsü, yazın muhteşem serinliği, sonbaharda da renk cümbüşü ile ayrı ayrı tatlar sunuyor. Sonbaharda ziyaretçilerine renk cümbüşü içerisinde değişik bir tat ve görüntü veriyor. Her ziyaretçiyi geldiği mevsim ve sürede keyif alacağı bir ortamla baş başa bırakıyor."

Şelalenin de kendine has güzellikleri bulunduğunu belirten Yaşar, "Horma Kanyonu içerisinden geçen Zarı Çayı'nın döküldüğü noktada da Ilıca Şelalesi mevcut. Ilıca Şelalesi de saklı cennet niteliğinde bir başka güzelliğimiz." diye konuştu.

İstanbul'dan tavsiye üzerine bölgeyi gezmeye gelen Halit Orak de "Geldiğime çok memnun oldum. Böyle bir yerin turizme açılması ülkemiz adına çok güzel. Ağaçların burada oluşturduğu doğal güzellik de çok güzel, renkler çok güzel. Sonbahar renkleri, ağaçların dönüşümü çok güzel." ifadesini kullandı.

Kastamonu, Sonbahar, İlkbahar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi sonbahar renklerine büründü - Son Dakika


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