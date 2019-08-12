Son Dakika Haberleri: Hörmetçi ve Kapadokya yeni evlenen çiftlerin uğrak mekanı oldu
Son Dakika Güncel Haber

Hörmetçi ve Kapadokya yeni evlenen çiftlerin uğrak mekanı oldu

1 saat önce

Erciyes Dağı'nın eteklerinde yer alan ve yılkı atları ile ünlenen Hörmetçi köyü ile Kapadokya, yeni evlenen çiftlerin fotoğraf çektirmek için uğrak mekanı oldu.

Hörmetçi ve Kapadokya yeni evlenen çiftlerin uğrak mekanı oldu, System.String[]
Erciyes Dağı'nın eteklerinde yer alan ve yılkı atları ile ünlenen Hörmetçi köyü ile Kapadokya, yeni evlenen çiftlerin fotoğraf çektirmek için uğrak mekanı oldu.

Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan ve yılkı atları ile ünlenen Hörmetçi köyü, yaz aylarında fotoğrafçıların uğrak mekanı oluyor. Yılkı atlarıyla beraber düğün fotoğraflarını çektirmek isteyen çiftler, köye akın ediyor. Kayseri'ye 70 kilometre uzaklıkta bulunan Kapadokya bölgesinde de, eşsiz manzaraları ile çiftlerin vazgeçilmezleri arasına girdi. Gün doğumu ile sıcak hava balonları arasında düğün fotoğraflarını çektirmek isteyen çiftlerde, sabahın erken saatlerinde bölgeye gidiyor. - KAYSERİ
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 12:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu'ndan Norveç'teki cami saldırısına tepki
Yargıtay, izin talebi kabul edilmediği halde işe başlamayan kadını haksız buldu 10 yaşındaki çocuk hamamda boğuluyordu! Vatandaşlar son anda kurtardı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurbanını vekalet yoluyla Togo'da kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 14:02:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hörmetçi ve Kapadokya yeni evlenen çiftlerin uğrak mekanı oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]