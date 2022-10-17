Horon eşliğinde imece usulü ile parke taşı döşediler - Son Dakika
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Horon eşliğinde imece usulü ile parke taşı döşediler

17.10.2022 16:23

Horon eşliğinde imece usulü ile parke taşı döşediler Artvin'in Borçka ilçesinde imece usulü ile ilçe halkı horon eşliğinde caddelere parke taşı döşedi.

Horon eşliğinde imece usulü ile parke taşı döşediler

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde imece usulü ile ilçe halkı horon eşliğinde caddelere parke taşı döşedi.

Borçka Belediyesi ilçe halkına "Borçkamızın çehresini değiştirmeye, çorbada tuzun kaldırımda taşın olsun" sloganıyla cadde ve sokakları imece usulü parke taşı döşeme çağrısında bulundu. Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy mahallesinde ve Maradit caddesinde ilçe halkı parke çalışmasına katıldı. Sosyal medya ve belediye hoparlörlerinden yapılan çağrılar sonrası kadın, erkek çok sayıda vatandaş eldivenleri takıp parke döşedi. Parke taşları elden ele dolaşarak caddelerle buluştu.

İmece Karadeniz'de olunca vatandaşlar, akordeon eşliğinde horan oynamayı ihmal etmedi. Bir yandan parka döşenirken bir yandan horon oynayarak doyasıya eğlenildi.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan da çalışmalara katılarak hem belediye işçilerine hem de vatandaşlara yardım etti. Orhan "Bugünde burada vatandaşlarımız bu işi üstlenmesi ve bir dayanışma ağı oluşturmak için imece çağrısı yaptık. Bu doğrultuda vatandaşlarımız buraya iştirak ettiler. Sağ olsunlar birlikte ne kadar hızlı bir şekilde burayı bitirsek vatandaşların yaşam konforu artacaktır. Vatandaşlarda yaptığımız bu çalışmaya sahip çıkmıştır. Bu imece kültürü zaten bu toprakların bir kültürü. Bu kültürü daha da geliştirmemiz gerekiyor. Dayanışma yaşatır diyoruz çünkü dayanışma ile yapılırsa işlerimiz hafifler ve daha hızlı bir şekilde ilerler. Bugün yaklaşık 35 bin metre kare bir alanda çalışma yaptık. İmece çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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Kaynak: İHA

Artvin, Borçka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Horon eşliğinde imece usulü ile parke taşı döşediler - Son Dakika

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