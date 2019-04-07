Horon Oynadıktan Sonra Kalbi Duran Adam Öldü
1 saat önce
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde düzenlenen bir eğlencede, horon oynadıktan sonra kalbi duran kişi yaşamını yitirdi.
Gümüşhane
'nin Kürtün
ilçesinde düzenlenen bir eğlencede, horon oynadıktan sonra kalbi duran kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Özkürtün
beldesinin Karaçukur
Mahallesi'nde düzenlenen bir eğlencede, katılımcılarla birlikte horon oynayan 51 yaşındaki Hasan Kabadayı bir süre sonra fenalaştı.
Çevredekilerce olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekipleri, Kabadayı'nın kalbinin durduğunu belirledi.
Olay yerinde yapılan müdahaleden sonuç alamayan sağlık ekipleri, Kabadayı'yı Kürtün Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı.
Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Kabadayı'ya, hastanede yapılan müdahaleden de sonuç alınamadı.
Kabadayı'nın cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası Karaçukur Cami Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:55 Kaynak: AA
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