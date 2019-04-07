Horon Oynadıktan Sonra Kalp Krizi Geçirip Öldü

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde düzenlenen eğlencede horon oynayan Hasan Kabadayı (51), bir süre sonra kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi.

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde düzenlenen eğlencede horon oynayan Hasan Kabadayı (51), bir süre sonra kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi.



Olay, dün akşam, Kürtün'e bağlı Özkürtün beldesinde meydana geldi. Karaçukur Mahallesi'nde oturan Hasan Kabadayı, Özkürtün Belediyesi Terminali'nde düzenlenen ve sanatçıların sahne aldığı 'Birlik ve Kucaklaşma Etkinliği'ne katıldı. Burada horon oynayan ve yorulunca gruptan ayrılıp, kenarda oturan Kabadayı, bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Kabadayı, ambulansla Kürtün Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hasan Kabadayı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.



- Şhane

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