Horon Sonrası Kalp Krizi Geçiren Şahıs Öldü
52 dakika önce
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Özkürtün beldesinde düzenlenen eğlencede oynadığı horon sonrası kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.
Gümüşhane
'nin Kürtün
ilçesi Özkürtün
beldesinde düzenlenen eğlencede oynadığı horon sonrası kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Özkürtün beldesine bağlı Karaçukur
Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kabadayı (51), dün akşam Özkürtün Belediyesi terminalinde düzenlenen "Birlik ve Kucaklaşma" etkinliğinde horon oynadıktan sonra kenarda otururken kalp krizi geçirdi. Daha önce kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenilen Kabadayı'nın duran kalbi olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri tarafından çalıştırılamadı. Kürtün Devlet Hastanesine kaldırılan Kabadayı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kabadayı'nın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Özkürtün'de kılınacak cenaze namazının ardından Karaçukur Cami Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedileceği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:14 Kaynak: İHA
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