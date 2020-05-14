Horosan'da iki çoban Aras nehrine düştü - Son Dakika

Horosan'da iki çoban Aras nehrine düştü

Aras nehrine düşen iki kişiden biri kurtarıldı diğeri aranıyor

ERZURUM - Erzurum'un Horasan İlçesinde Aras nehrine düşen iki kişiden biri kurtarıldı, diğerini arama çalışmalarına devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Horasan ilçesi Çukurlar mevkiinde hayvanları yoldan çevirmek isteyen iki kişi Aras Nehrine düştü. Şahıslardan Latif Yıldırım kendi çabalarıyla kurtulurken Recep Akın akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Olayın ardından Afad ve itfaiye ekipleri kayıp şahsın bulunması için çalışma başlattı. Kurtarılan şahsın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.