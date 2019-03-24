Son Dakika Haberleri: Horoz Dövüştüren Derneğe Baskın: 34 Gözaltı

Horoz Dövüştüren Derneğe Baskın: 34 Gözaltı

16 dakika önce

NİĞDE'de horoz dövüştürdüğü öne sürülen bir derneğe baskın düzenleyan polis, 34 kişiyi gözaltına alındı.

Horoz Dövüştüren Derneğe Baskın: 34 Gözaltı, System.String[]
NİĞDE'de horoz dövüştürdüğü öne sürülen bir derneğe baskın düzenleyan polis, 34 kişiyi gözaltına alındı.

Kent merkezindeki bir dernekte horoz dövüştürüldüğü ihbarını alan Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese baskın yaptı. Bakında polis, dernek içinde horoz dövüşü amacıyla gizli bir bölüm ve arena ile tribün oluşturulduğunu belirledi. Horozlar dövüşürken suçüstü yapan polis, dernek sorumlusu Y.T. ile 33 kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada ikisi yaralı 4 horoz ise tedavileri için belediye ekiplerine teslim edildi. - Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:28 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Polis, Güncel
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