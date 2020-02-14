Horoz dövüştüren şahıslara ceza - Son Dakika

Adıyaman'da polis ekipleri horoz dövüştüren şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişiye cezai işlem uyguladı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliği ekipleri horoz dövüştürüp kumar oynayan şahıslara operasyon düzenlendi.
Kumar oynanması için yer temin eden M.G isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynayan 8 şahsa idari para cezası uygulandı.
Operasyonda 3 adet horoz muhafaza altına alınarak, Tarım ve Orman Müdürlüğü teslim edildi. - ADIYAMAN