Son Dakika Haberleri: Horoz Dövüştüren Şahıslara Operasyon

Horoz Dövüştüren Şahıslara Operasyon

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde horoz dövüştürerek kumar oynayan ve oynatan 9 kişiye toplam 17 bin 508 TL para cezası verildi.

Horoz Dövüştüren Şahıslara Operasyon, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde horoz dövüştürerek kumar oynayan ve oynatan 9 kişiye toplam 17 bin 508 TL para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Günyurdu Mahallesi Atgirmez Sokak'ta ikamet eden Mehmet Erdeveci isimli şahsın evinin depo kısmında horoz dövüştürerek bahis oynatıldığı ihbarı üzerine, Tarsus Jandarma Suç Araştırma Timi (Jasat) ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 kişiye kumar oynamaktan 320 TL olmak üzere toplamda bin 920 TL idari para cezası kesildi. 3 hayvan sahibine ise kanatlı hayvan dövüştürmekten 15 bin 588 TL idari para cezası kesildi. 3 kişiye kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak suçundan da adli işlem yapıldı.

Yapılan aramada dövüştürülmek üzere kullanılan 4 adet Hint horozu, Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:21 Kaynak: İHA

Tarsus, 3. Sayfa
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