Horoz dövüştüren şahıslara suçüstü - Son Dakika

Horoz dövüştüren şahıslara suçüstü
7 saat önce
Sivas'ta horoz dövüştürdükleri esnada suçüstü yakalanan 18 şahsa cezai işlem uygulandı.
Sivas'ta horoz dövüştürdükleri esnada suçüstü yakalanan 18 şahsa cezai işlem uygulandı.
Geçtiğimiz günlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir adrese yapılan baskında, horoz dövüştüren 18 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslara; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hakkında idari yaptırım uygulandı. Ekipler tarafından şahıslar tarafından dövüştürülen 12 horoza el koydu. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:43 Kaynak: İHA
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