Horoz Dövüştürenlere Operasyon
10 dakika önce
Uşak'ta bir iş yerinde horoz dövüşü yaptırdıkları ileri sürülen 10 zanlı yakalandı.
Uşak
'ta bir iş yerinde horoz dövüşü yaptırdıkları ileri sürülen 10 zanlı yakalandı.
Köme Mahallesi'nde iki katlı bir iş yerinde horozların dövüştürüldüğü ve bahis oynandığı yönünde ihbar alan polis ekipleri operasyon düzenledi.
Binanın üst katında horoz dövüşü yaptırdıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, el konulan horozların ise Doğa Koruma ve Milli Parklar
Uşak Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:07 Kaynak: AA
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