Horoz dövüştürenlere sosyal mesafe kuralını ihlalden de para cezası - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde horoz dövüştürenlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Dunaysır Mahallesi 586 Sokak'ta horoz dövüştürüldüğü ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğünce bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki boş alanda 11 kişinin bir arada bulunduğunu ve iki horozu dövüştürdüklerini tespit etti.

M.G, A.G, İ.Y, S.K, İ.G, Ö.A, Y.Ö, E.Ö, R.K, D.T. ve U.K. gözaltına alındı.

İ.G. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 18 yaşından küçük olan A.G. Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen horozları dövüştürenlere 13 bin 475 lira ceza kesildi.

Bu kişiler hakkında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Gözaltındaki 10 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.