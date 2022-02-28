Horoz dövüştürüp, yasa dışı bahis oynayan 8 kişiye 13 bin lira ceza - Son Dakika
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Horoz dövüştürüp, yasa dışı bahis oynayan 8 kişiye 13 bin lira ceza

28.02.2022 12:25
Horoz dövüştürüp, yasa dışı bahis oynayan 8 kişiye 13 bin lira ceza

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, boş evde horoz dövüştürüp, yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen 8 kişiye, 13 bin lira ceza uygulandı.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, boş evde horoz dövüştürüp, yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen 8 kişiye, 13 bin lira ceza uygulandı. Dövüştürülen 4 horoz da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'ndeki evde horoz dövüştürülüp, yasa dışı bahis oynandığını belirledi. Gece yarısı eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, V.O., H.O., A.O., Y.D., M.Ü., M.K., S.B ve S.B.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 8 kişiye,  'kumar oynatmak için yer temin etmek' ve 'yasa dışı bahis yaptırmak' suçlarından toplam 13 bin lira ceza kesildi. Boş evde yapılan aramada; 2 metre çapında ring alanı, terazi ve 4 Hint cinsi horoz bulundu. El koyulan 4 horoz, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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Münir Karaloğlu, Tekirdağ, Kapaklı, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Horoz dövüştürüp, yasa dışı bahis oynayan 8 kişiye 13 bin lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Horoz dövüştürüp, yasa dışı bahis oynayan 8 kişiye 13 bin lira ceza - Son Dakika
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