Horoz Dövüşü Yaptırılan Derneğe Operasyon: 34 Gözaltı
57 dakika önce
Niğde'de horoz dövüşü yapıldığı ihbarıyla bir derneğe düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı, 4 horoz koruma altına alındı.
Niğde
'de horoz dövüşü yapıldığı ihbarıyla bir derneğe düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı, 4 horoz koruma altına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, il merkezinde bir dernekte horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, derneğin horoz dövüşü için tasarlanan gizli bölümde 2 horozun dövüştürüldüğünü, bir kişinin hakemlik yaptığını ve 33 kişinin izlediğini belirledi.
Operasyonda, iş yeri sahibi Y.T. ile dövüşü seyreden 33 kişi gözaltına alındı. 2'si yaralı 4 horoz koruma altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:49 Kaynak: AA
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