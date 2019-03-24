Son Dakika Haberleri: Horoz Dövüşü Yaptırılan Derneğe Operasyon: 34 Gözaltı

Horoz Dövüşü Yaptırılan Derneğe Operasyon: 34 Gözaltı

57 dakika önce

Niğde'de horoz dövüşü yapıldığı ihbarıyla bir derneğe düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı, 4 horoz koruma altına alındı.

Horoz Dövüşü Yaptırılan Derneğe Operasyon: 34 Gözaltı, System.String[]
Niğde'de horoz dövüşü yapıldığı ihbarıyla bir derneğe düzenlenen operasyonda 34 şüpheli yakalandı, 4 horoz koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il merkezinde bir dernekte horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, derneğin horoz dövüşü için tasarlanan gizli bölümde 2 horozun dövüştürüldüğünü, bir kişinin hakemlik yaptığını ve 33 kişinin izlediğini belirledi.

Operasyonda, iş yeri sahibi Y.T. ile dövüşü seyreden 33 kişi gözaltına alındı. 2'si yaralı 4 horoz koruma altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:49 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
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