Horoz dövüşüne 49 bin TL ceza - Son Dakika
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Horoz dövüşüne 49 bin TL ceza

04.03.2022 13:13
Horoz dövüşüne 49 bin TL ceza

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde horoz dövüşü yapılan çiftliğe düzenlenen operasyonda 21 horoz ele geçirilirken, 32 kişi yakalanarak 49 bin 140 TL idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde horoz dövüşü yapılan çiftliğe düzenlenen operasyonda 21 horoz ele geçirilirken, 32 kişi yakalanarak 49 bin 140 TL idari para cezası uygulandı.

Süleymanpaşa ilçesi Nusratlı Mahallesi mevkiinde, H.Ş.'ye ait çiftlikte horoz dövüşü yaptırıldığı duyumu jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve sivil ekiplerce, şahsın çiftliğinde yapılan operasyonda, 9 metrekare büyüklüğünde ring alanı tespit edildi. Operasyonda 1 adet terazi, 21 adet horoz ve 32 şahıs yakalandı.

Çiftlik sahibi H.Ş., organizatör M.E. ve horoz sahibi 3 şahıs olmak üzere toplam 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı. 27 şahıs hakkında, kumar oynamaktan kişi başı bin 820 olmak üzere toplam 49 bin 140 TL idari para cezası uygulandı. 21 adet horoz, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Horoz dövüşüne 49 bin TL ceza

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Türk Lirası, Para Cezası, Tekirdağ, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Horoz dövüşüne 49 bin TL ceza - Son Dakika


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