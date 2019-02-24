Son Dakika Haberleri: Horoz Dövüşüne Polis Baskını

Horoz Dövüşüne Polis Baskını

17 dakika önce

Üsküdar'da bir ikametin çatı katında horoz dövüştürerek bahis oynatan 3 şüpheli gözaltına alındı, 23 kişiye kumar oynamaktan işlem yapılırken 10 horoz muhafaza altına alındı.

Üsküdar'da bir ikametin çatı katında horoz dövüştürerek bahis oynatan 3 şüpheli gözaltına alındı, 23 kişiye kumar oynamaktan işlem yapılırken 10 horoz muhafaza altına alındı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Şubat'ta Güzeltepe Mahallesi'nde bir ikametin çatı katında horoz dövüştürerek bahis oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen baskında E.T (41), M.M (30) ve E.A (23) gözaltına alınırken, dövüştürelen 10 horoz muhafaza altına alınarak Üsküdar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Adreste bulunan 23 kişiye kumar oynamak suçundan idari işlem yapılırken, horoz sahipleri E.T ve M.M'ye "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet" 10 ayrı idari işlem yapıldı. Kumar oynatılan yerin sorumlusu olduğu belirlenen E.A'ya "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:46 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Üsküdar, 3. Sayfa
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