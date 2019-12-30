Horoz, hindiyi tahtından etti

Tokat'ta yılbaşı hindi satışı yapan köylüler işlerin durgunluğundan yakınarak tüketicinin hindi yerine horozu tercih ettiklerini söylediler.



Meydan Cami yanında kaldırım üzerinde kanatlı kümes hayvanları yılbaşı öncesinde görücüye çıktı. Tavuk-horoz 30-50 lira, kaz 100-125 lira, hindi ise kilogramına göre 150-300 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Köylerinde besledikleri kanatlı kümes hayvanlarını satışa çıkaranlar satışların durgunluğundan yakındı. Hindi satıcısı Asın Ataoğlan yılbaşı öncesinde satışların durgun olduğunu ifade ederek, "Yarın düzelmesini satış yapmayı ümit ediyoruz. Hindi fiyatları 150 liradan başlıyor 300'e kadar kilosuna göre değişiyor. Geçen sene hindi fiyatları daha yüksekti. Bu sene fiyatlar daha iyi" dedi.



Çerçi köyünden kaz getirerek satış yapan çiftçi Metin Kılınç da henüz bekledikleri satışı yapamadıklarını belirterek, "Kaz güzel lezzetli oluyor ama alan yok. Hindiye talep fazla oluyor. Zoru zoruna bir tane satabildik" diye konuştu. Horoz satışı yapan Kemal Çağlar ise vatandaşın kesesine göre daha çok tavuk veya horoz tercih ettiğini söyledi. - TOKAT