Üye Girişi
'Horoz Karası' üzümünde yüksek rekolte sevinci - Son Dakika

'Horoz Karası' üzümünde yüksek rekolte sevinci

11.08.2021 11:44
'Horoz Karası' üzümünde yüksek rekolte sevinci, System.String[]

Kilis Karası olarak da bilenen Horoz Karası cinsi üzümün hasadı başladı.

Kilis Karası olarak da bilenen Horoz Karası cinsi üzümün hasadı başladı. Üretici yüksek rekolte sevinci yaşarken, üzümün kilosu tarlada 1 lira 50 kuruştan, marketlerde 5-6 TL'den satılıyor.

Türkiye'de önemli bağcılık bölgelerinden biri olan Kilis'te, Horoz Karası cinsi üzümün hasadının başlaması ile birlikte sofralık olarak da tüketilen üzümün kilosu tarlada 1 TL 50 kuruştan, marketlerde 5-6 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Kurutularak satılan üzümün kurusu 15-20 TL arasında alıcı buluyor. Horoz Karası üzüm, kurutulması sonrası pekmez olarak da piyasaya sürülüyor. Kilis'in Merkez köyleri ile Musabeyli ilçesi ve köylerinde daha fazla yetiştirilen üzümde, kuraklığa rağmen rekoltenin iyi olduğu bildirildi.

İlk hasat Suriye sınırında yapıldı

Horoz karası üzümün Kilis'teki ilk hasadı Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Süngütepe (Bavuk) köyünde yapıldı. Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, üzüm üreticileri ile birlikte hasat yaptı. Özdemir, Kilis Karası üzümün hasadının başladığını ifade ederek, "Kilis'te yaklaşık 160 bin dekar alanda üzüm üretimi yapılmaktadır. Bu yıl rekoltemiz kuraklığa rağmen iyi, bölgenin en önemli geçim kaynağı üzümdür. Bölgemizde Rumi (Urumu), Pafi, Kilis Karası başta olmak üzere bir çok çeşit üzüm yetiştiriliyor. Bölgemizde en çok horoz karası üzüm yetiştiriliyor. Üzüm çeşitlerimizin yüzde 60-70'i horoz karası üzümdür. Üzümü hem yaş olarak hem de kuru olarak piyasaya sürmekteyiz. Üzümler yaş ve kuru olarak Türkiye'nin her tarafına gitmektedir. Rusya'ya dahi üzüm gidiyor. Çiftçilerimiz 40 derece sıcaklıkta alın teri dökmektedir. Çitçilerimiz alın terinin karşılığını alamamaktadır. 1 TL 50 kuruşa tarlada üzüm satılıyor. 50 bin ton üzüm rekoltesi bekliyoruz. Bunun 30 bin tonu horoz karası üzümdür" dedi.

Hatay'dan tarladan üzüm almak için gelen tüccar Ahmet Ak ise "Pazarlarda üzüm satıyorum. Girdiler çok pahalı olduğu için fiyatlar da doğal olarak yükseliyor. Çiftçinin eline bir şey geçmiyor. Girdilerin düşürülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Üzüm üreticisi Yasin Yabancı ise "Yaş üzümün kilosu 1 TL 50 kuruş, daha kuru üzümün fiyatı belli değildir" diye konuştu. - KİLİS

'Horoz Karası' üzümünde yüksek rekolte sevinci
'Horoz Karası' üzümünde yüksek rekolte sevinci
'Horoz Karası' üzümünde yüksek rekolte sevinci
'Horoz Karası' üzümünde yüksek rekolte sevinci
'Horoz Karası' üzümünde yüksek rekolte sevinci
'Horoz Karası' üzümünde yüksek rekolte sevinci

Türk Lirası, Türkiye, Hasat, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Horoz Karası' üzümünde yüksek rekolte sevinci - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

15 yaşındaki genç, dükkanın önünde duran engelliye tekme attı, yakalanınca 13:18 15 yaşındaki genç, dükkanın önünde duran engelliye tekme attı, yakalanınca "Pişmanım" dedi Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında 12:56 Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi! 12:49 Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!
Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti 11:57 Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü 11:40 Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı 11:12 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti 11:09 TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor! 10:35 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!

Son Dakika Haberleri
13:17 15 yaşındaki genç, dükkanın önünde duran engelliye tekme attı, yakalanınca "Pişmanım" dedi
12:56 Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında
12:56 Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı!
12:52 İhtiyaç sahibi ailelere her ay ödenen SED ödemeleri bugün yatacak!
12:48 Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!
12:22 Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi
12:05 Piyasalar, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararını bekliyor
11:57 Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti
11:55 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart
11:23 Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi         
13:19
Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı! Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı!         
12:56
İhtiyaç sahibi ailelere her ay ödenen SED ödemeleri bugün yatacak! İhtiyaç sahibi ailelere her ay ödenen SED ödemeleri bugün yatacak!         
12:52
Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi         
12:22
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:55
"Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi         
11:14
Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş         
11:11
Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama! Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!         
10:47
Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!         
10:18
Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor         
00:28
Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz! Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!         
22:13
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı 15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı         
20:13
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 13:25:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Horoz Karası' üzümünde yüksek rekolte sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement