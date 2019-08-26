Son Dakika Haberleri: Horoz ligin 3. haftasına 3. sırada girdi
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Horoz ligin 3. haftasına 3. sırada girdi

1 saat önce

Yukatel Denizlispor Süper Lig'in 3. haftasına 6 puan ile 3. sırada girdi.

Horoz ligin 3. haftasına 3. sırada girdi, System.String[]

Yukatel Denizlispor Süper Lig'in 3. haftasına 6 puan ile 3. sırada girdi.


Yeşil siyahlı ekip dün oynadığı Antalyaspor maçını 2-0 kazanarak sahadan 3 puan ile ayrıldı. Horoz aldığı galibiyet ile puanını 6'ya averajını ise 4'e yükselti. Ligin 3. haftasına 3. sırada giren Denizlispor'da morallerin hayli yerinde olduğu belirtildi. - DENİZLİ

Antalyaspor, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:59 Kaynak: İHA
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