Horoz ligin 3. haftasına 3. sırada girdi

Yukatel Denizlispor Süper Lig'in 3. haftasına 6 puan ile 3. sırada girdi.



Yeşil siyahlı ekip dün oynadığı Antalyaspor maçını 2-0 kazanarak sahadan 3 puan ile ayrıldı. Horoz aldığı galibiyet ile puanını 6'ya averajını ise 4'e yükselti. Ligin 3. haftasına 3. sırada giren Denizlispor'da morallerin hayli yerinde olduğu belirtildi. - DENİZLİ