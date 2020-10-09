Horozkent'in 5 kızı U19 Kadın Milli Takımı'na seçildi
09.10.2020 14:03
Denizli'nin tek kadın futbol takımı Horozkent Spor Kulübü'nün 5 futbolcusu, U19 Kadın Milli Takımı hazırlık kampına çağrıldı.
Denizli'nin tek kadın futbol takımı Horozkent Spor Kulübü'nün 5 futbolcusu, U19 Kadın Milli Takımı hazırlık kampına çağrıldı. İstanbul'da düzenlenecek 16 günlük kampta Denizli'nin kızları da yer alacak.
İstanbul'da 24 Ekim ile 1 Kasım 2020 tarihleri arasında U19 Kadın Milli Takımı hazırlık kampı kadrosu belli oldu. TFF Riva Hasan Doğan Tesislerinde gerçekleşecek olan 16 günlük kampa, Horozkent Spor Kulübü'nden kaleci Sudenur Sözüdoğru, sağ bek Huriye Selçik, orta saha Özge Tosun, Semanur Özçetin ve forvet olarak ise Rabiya İsgi İstanbul'daki hazırlık kampına katılacak. Milli takımda Denizli'yi temsil edecek Denizli'nin 5 kızı U19 Milli Takımı'nda görev alacak. - DENİZLİ
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