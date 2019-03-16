Horozköy Çamlık Taziye Evi Dualarla Açıldı

Yunusemre Belediyesinin hayata geçirdiği en beğenilen projelerden olan 'Horozköy Çamlık Projesi'nin içerisinde yer alan 50. Yıl Mahallesi Çamlık Kültür ve Taziye Evi hizmete girdi.

Yunusemre Belediyesinin hayata geçirdiği en beğenilen projelerden olan 'Horozköy Çamlık Projesi'nin içerisinde yer alan 50. Yıl Mahallesi Çamlık Kültür ve Taziye Evi hizmete girdi.



Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla Horozköy Çamlık ve Rekreasyon Alanı içerisine inşa edilen 50. Yıl Mahallesi Çamlık Kültür ve Taziye Evi tamamlanarak düzenlenen törenle hizmete açıldı. Horozköy Çamlık Alanı'nda düzenlenen açılış törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Manisa eski Milletvekili Dr. Muzaffer Yurttaş, AK Parti Manisa eski Milletvekili Recai Berber, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlkcan Durmaz ve Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye meclis üyesi adayları ile bölge sakinleri katıldı.



Horozköy Çamlık Alanı'nda önemli bir projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Dr. Mehmet Çerçi, 50. Yıl Mahallesi Çamlık Kültür ve Taziye Evi'nin çok amaçlı olarak kullanılacağını belirtti. Başkan Çerçi, "Yıllar önce bilinen hali ile Çamlık eski pazar yeri alanı bu haline kavuşmuş oldu. Bir tarafta spor kompleksi, çocuk oyun alanları, kafeteryası, yürüyüş alanları, Manisa'nın ilk ahşap camisi ile ve en sonunda da bugün açılışını yapacağımız 50. Yıl Mahallesi Çamlık Kültür ve Taziye Evi ile büyük bir projeyi hayata geçirmiş oluyoruz. Burada güzel bir doku oluştu. Burası sadece taziye evi değil aynı zamanda hanımlarımıza Kur'an-ı Kerim kursu olarak da hizmet verecek. Tesislerimizin tamamı belediyemizin öz kaynakları ile yapılmıştır. Mahallemize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Türkiye'nin ciddi bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadığının altını çizen Manisa Valisi Ahmet Deniz, dönüşüm sürecinde belediyelerin de büyük katkıları olduğunu ifade etti. Vali Deniz, "Türkiye'de son 20 yılda ciddi bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadık. Devletimiz ve hükümetlerimiz bu süreçte önemli çabalar verdi. Belediyelerimizin de bu süreçlerde büyük katkıları oldu. Buradaki ahşap caminin açılışına da katılmıştım. Taziye evi ile de vatandaşlarımızın önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacak. Hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Tanıdığım en başarılı belediye başkanı"



Horozköy bölgesinde yıllarının geçtiğini belirten TBMM eski başkanı Bülent Arınç, Horozköy Çamlık alanının eski halini de bildiğini vurgulayarak bölgenin mükemmel bir kompleks haline geldiğini belirtti. Arınç, "Horozköy bölgesinde yıllarını geçirmiş biriyim. Bu gün sayın başkanımızın daveti üzerine buraya geldim. Eski pazar yeri alanında kurulan Horozköy Çamlık Alanı'na büyük bir hizmet kazandırmışlar. Ahşap Camisi, spor alanları, Kafeteryası, yürüyüş alanları, yeşillendirme çalışmaları, kültür ve taziye evi ile mükemmel bir projeye imza atılmış. Sayın başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Dün Manisa'ya geldiğimde Büyükşehir Belediye Başkanımızı da ziyaret ettim. Bu seçime birlikte katılıyoruz. 15 gün sonra bir seçim gerçekleştirilecek. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi el ele vererek ittifak yaptılar. İnşallah artık güç birliği yaptık. Bu seçim daha da güzel geçecek. İnşallah 31 Mart'ta hem Yunusemre'de hem Manisa'da hem de Türkiye'de en yüksek oy oranını alacağız. Mehmet Çerçi, beraber siyaset yaptığımız değerli bir arkadaşımdır. Belediye başkanlığı görevinde de büyük hizmetlere imza attı. Bana göre Türkiye'de tanıdığım belediye başkanlarının içinde en başarılısıdır" dedi.



Konuşmaların ardından protokol ve vatandaşlar açılış kurdelesini birlikte kesti. Kültür ve taziye evinde Bülent Arınç ve beraberindeki heyet vatandaşlarla bir araya geldi. - MANİSA

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