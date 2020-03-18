Horozlar 7 eksikle çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Horozlar 7 eksikle çalıştı - Son Dakika Spor

Horozlar 7 eksikle çalıştı

6 saat önce

- Horozlar 7 eksikle çalıştı Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Denizlispor'da hazırlıklar devam ediyor.

- Horozlar 7 eksikle çalıştı

Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi

DENİZLİ - Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Denizlispor'da hazırlıklar devam ediyor. Yeşil siyahlı ekip bugünkü idmanı 7 oyuncusundan mahrum olarak gerçekleştirdi.

Denizlispor, Süper Lig'in kuvvetli ekiplerinden Sivasspor'a karşı oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı Teknik Direktör Bülent Uygun yakından takip etti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koşu ve pas çalışmalarıyla son buldu.

Denizlispor sakatlıkları bulunan Recep Niyaz, Madou Barrow, Zakarya Bergdich, Tolgahan Acar, Hadi Sacko, Ben Youssef ve Kibong Mbamba olmak üzere 7 futbolcusundan yoksun çalıştı.

Horozlar 7 eksikle çalıştı

Denizlispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:47 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rıza Çalımbay: Futbolcuların çoğunun kafası rahat değil
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz Antalyaspor'dan Brezilya'da karantinada olan Charles ile ilgili açıklama Açıklaması İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi
İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın         
18:38
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare         
08:47
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:53
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor         
00:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi         
00:27
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu         
23:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 21:31:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Horozlar 7 eksikle çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]