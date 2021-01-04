Horozlar da fotoğraf çektirdi - Son Dakika

Horozlar da fotoğraf çektirdi
04.01.2021 11:18
Ordu'nun Kumru ilçesinde tel örgüye asılan 'fotoğraf çekilir' afişinin üzerinde poz verircesine duran horozlar, tebessüm ettirdi.
Ordu'nun Kumru ilçesinde tel örgüye asılan 'fotoğraf çekilir' afişinin üzerinde poz verircesine duran horozlar, tebessüm ettirdi.
Kumru ilçesi Demircili Mahallesi'nde bulunan bir arsanın tel örgüsüne, bir fotoğrafçının eski afişi asıldı. Üzerinde 'fotoğraf çekilir' yazılı afişin tepesine çıkan horozlar, poz verircesine bekledi. Durumu gören vatandaşlar cep telefonu kamerası ile bu anı kaydetti. Horozların, bilinçli olarak poz verircesine yaptığı hareket, görenleri tebessüm ettirdi. - ORDU
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