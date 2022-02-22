Horozun ağzından çıkan kelimeyi duyan adam inanamadı, aşağı inip bir de yakından dinledi - Son Dakika

Türkiye'de köy hayatının ve zaman zaman şehirdeki bazı bölgelerin vazgeçilmezleri arasında tavuk ve horoz yetiştiriciliği yer alıyor. Ancak horozlar, sabah erken saatler ötmeleri nedeniyle zaman zaman şehirlerde sorun yaratabiliyor.

KULAKLARINA İNANAMADI

Evinin bahçesinde horoz olan bir vatandaş ise sabah kalktığında horozun ağzından çıkan kelime nedeniyle şaşkınlığa uğradı. Önce horozun ne dediğini tam anlamayan vatandaş, daha sonra aşağı indi ve horozun "İsmail" diye bağırdığını duydu.